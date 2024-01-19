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ЦАМТО

В интересах инженерных войск ВС России разрабатываются индивидуальные и групповые источники энергии

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

ЦАМТО, 18 января. В интересах инженерных войск разрабатываются индивидуальные и групповые источники энергии, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, они предназначены для гарантированного обеспечения электроэнергией подразделений при выполнении поставленных задач в полевых условиях, а также в условиях отсутствия централизованных и местных электросетей, для заряда аккумуляторов различных типов и видов, конструктивно встроенных в средства инженерного вооружения через зарядные устройства.

Тактико-технические характеристики источников энергии обеспечивают их работоспособность в любое время суток в климатических зонах с температурой окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 град. С, при атмосферных конденсированных осадках, включая дождь и соляной туман, воздействие песка и пыли.

Мобильная конструкция специальных солнечных батарей, в том числе входящих в состав комплектов, позволяет легко переносить их с места на место и обеспечивать электроэнергией рубежи и позиции сосредоточения войск. Установка солнечных панелей возможна под различными углами, что дает возможность вырабатывать электрическую энергию длительное время.

После принятия источников энергии на снабжение, спланирована их закупка в рамках государственного оборонного заказа и поставка в воинские части инженерных войск.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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