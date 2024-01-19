ВВС Бельгии получили последний самолет ВТА A-400M "Атлас"

ЦАМТО, 18 января. Командование ВВС Бельгии приняло последний заказанный военно-транспортный самолет А-400М, сообщило агентство Belga.

На прошедших выходных он выполнил свой первый вылет. Официальная презентация самолета должна состояться в конце февраля.

Таким образом, общее количество A-400M в составе 15-го транспортного авиакрыла ВВС Бельгии, которое эксплуатирует приобретенные Бельгией и Люксембургом самолеты А-400М, достигло 8 ед.

Как сообщал ЦАМТО, Бельгия в числе семи стран, входящих в организацию по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR – Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement), в декабре 2001 года подписала соглашение на разработку и поставку 7 самолетов A-400M. Они предназначены для замены состоящих на вооружении с начала 1970-х годов C-130H "Геркулес". Проект закупки и последующей эксплуатации A-400M ВС Бельгии осуществляют совместно с ВС Люксембурга, которые приобрели один самолет.

ВВС Люксембурга получили свой самолет (CT-01) 7 октября 2020 года, а первый A-400M ВВС Бельгии был поставлен 22 декабря 2020 года. Седьмой самолет был принят в мае 2022 года.

Заказанные Бельгией и Люксембургом A-400M входят в состав 20-й эскадрильи 15-го транспортного авиакрыла ВВС Бельгии, размещенного на авиабазе "Мельсбрек". Начальная готовность подразделения к применению по назначению была достигнута осенью 2021 года. Полной готовности к боевому применению планируется достичь к концу 2024 года – началу 2025 года.

Как планируется, приобретенные A-400M также будут предоставляться Европейскому транспортному авиационному командованию (ETAK – European Air Transport Command), а через него – Европейским силам быстрого реагирования.

В дополнение к А-400М для выполнения перевозок командование ВВС Бельгии намерено в течение 2029-2032 гг. приобрести три малых транспортных самолета на сумму до 170 млн. евро.