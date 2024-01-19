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ТАСС

СМИ: ВСУ экспериментируют с психоделиками для повышения эффективности в бою

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Морские пехотинцы ВСУ
Морские пехотинцы ВСУ.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /

По данным портала The Intercept, глава американской Многопрофильной ассоциации по изучению психоделических веществ Рик Доблин помог в сборе средств для доставки из Африки на Украину запрещенного в США ибогаина

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Эксперимент по применению психоделического вещества ибогаина проводится на Украине с целью повышения выносливости бойцов ВСУ. Об этом сообщил портал The Intercept со ссылкой на письмо украинского военного психолога, способствовавшего доставке вещества в страну.

Как информирует портал, глава американской Многопрофильной ассоциации по изучению психоделических веществ Рик Доблин помог в сборе средств для доставки из Африки ибогаина с целью проведения экспериментов среди украинских военных. В свою очередь сооснователь компании IboGrow Дейна Бил ввез его в страну, заручившись письмом от украинского военного психолога Алексея Скиртача.

В этом письме, которое Бил предоставил украинским миграционным службам, Скиртач отмечал, что ввозимый ибогаин необходим для восстановления от черепно-мозговых травм, а также для проведения "экспериментов по его применению в минимальных дозировках для устранения выгорания на поле боя, а также улучшения выносливости и боеспособности". Портал отмечает, что Скиртач подтвердил подлинность этого письма.

По данным The Intercept, психоделик ибогаин, применение которого запрещено в США, якобы может, помимо прочего, применяться для лечения зависимости от опиоидов. В 2020 году растение ибога (вида Tabernanthe iboga), корни которого содержат вещество ибогаин, было внесено в список запрещенных в России наркотических средств и наркосодержащих растений. 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
2020-й год
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