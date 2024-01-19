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Названы особенности украинской гибридной системы ПВО

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Самую мощную систему проекта FrankenSAM – гибрид пусковой установки ЗРС Patriot со старыми украинскими радарами – еще испытывают американские разработчики. Фото Reuters
Самую мощную систему проекта FrankenSAM – гибрид пусковой установки ЗРС Patriot со старыми украинскими радарами – еще испытывают американские разработчики. Фото Reuters.

Украинская гибридная система противовоздушной обороны (ПВО) малоэффективна, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенности установки, которую Киев собрал из компонентов советского и западного производства.

«Это все сделано не от хорошей жизни, потому что ракеты заканчиваются. Как известно, ракеты не только на Украине делались, пэвэошные ракеты в основном в России делались. В силу того, что [оружия] не хватает, поднапряглись и, конечно, приспособили натовские ракеты на направляющие», — объяснил он.

Всякий гибрид — это не есть хорошо с точки зрения эффективности для той же противовоздушной обороны. (...) Я думаю, это их не спасет от наших ударов

Василий Дандыкин

военный эксперт

По словам специалиста, с точностью у таких комплексов могут быть проблемы.

«Это разные технологии, разные подходы. В конце концов жизнь заставляла, и брянские партизаны авиационную пушку ставили на колеса из-под повозок и стреляли по немцам. Но не факт, что это была хорошая пушка, как и сейчас не факт, что это хорошая установка. Не хватает других западных систем, которые им дают. Интегрировать это все в единую систему очень тяжело», — заключил он.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили так называемую гибридную систему ПВО, которую собрали из компонентов советского и западного производства. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. По его словам, это позволяет сэкономить многие годы для разработки собственных систем ПВО.

В конце октября сообщалось, что для украинских сил создаются системы ПВО из множества деталей со всего мира, зачастую старых и списанных. Они сочетают в себе передовые ракеты западного калибра класса «земля-воздух» с переоборудованными пусковыми установками советских времен

Как пишет Telegram-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на украинские СМИ, в ночь на 17 января Киев впервые применил зенитные ракетные комплексы FrankenSAM («ЗРК-Франкенштейны») в боевых условиях. Они представляют собой пусковые установки советских ЗРК средней дальности «Бук», которые способны запускать ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder. Помимо этого, проходило испытание совмещенной установки ЗРК MIM-104 Patriot и РЛС советского производства.

Также известно, что Украина собирает танки из деталей подбитых машин из-за дефицита техники.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
AIM-9
Patriot ЗРК
Проекты
Бук ЗРК
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