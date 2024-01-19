Войти
Lenta.ru

Европейский ровер для исследования спутника Марса отправили в Японию

307
0
0
Ровер Idefix
Ровер Idefix.
Источник изображения: DLR

Европейский ровер Idefix, предназначенный для исследования Фобоса — одного из спутников Марса, отправили в Японию для его интеграции с аппаратом Martian Moon eXploration (MMX). Об этом пишет European Spaceflight.

Ровер был отправлен из Германии в ноябре, в конце января он должен прибыть в Японию. Интеграция немецко-французского ровера с японским модулем должна начаться в январе.

Ровер Idefix имеет длину 51 сантиметр и массу 25 килограммов. Изделие получило радиометр и спектрометр, которые будут использоваться для измерения теплового излучения поверхности Фобоса и ее минералогических свойств.

Ранее Японское агентство аэрокосмических исследований сообщило, что на два года отложило миссию MMX к спутнику Марса Фобос из-за проблем с перспективной ракетой H3 и необходимостью дополнительной наземной проверки систем соответствующей автоматической межпланетной станции (АМС).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Япония
Компании
JAXA
Проекты
Марс
Похожие новости
08.04.2019
"Банзай!" Японцы разбомбили астероид
29.01.2019
Один из кратеров на астероиде Рюгу назвали в честь Колобка
03.08.2018
Дешевые, многоразовые, на метане
09.01.2018
Чужие победы
05.08.2014
Россия не полетит на Марс с США
06.02.2012
Будущее космонавтики. Оно за легкими ракетами и малыми спутниками
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.01 07:49
  • 58444
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.01 05:27
  • 88
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 19.01 00:48
  • 8
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 18.01 16:55
  • 1231
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 18.01 11:46
  • 0
Украина – экзистенциальная угроза для Европейского союза
  • 18.01 11:21
  • 356
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.01 07:07
  • 1
Китай запустил грузовой корабль "Тяньчжоу-7" к орбитальной станции "Тяньгун"
  • 18.01 07:04
  • 1
Илон Маск собрался использовать первую ступень ракеты Falcon 9 до 40 раз
  • 18.01 06:03
  • 2
Военные приготовления НАТО в Европе набирают обороты
  • 17.01 17:26
  • 1
Кулеба заявил, что ВСУ будут сражаться лопатами при прекращении поставок оружия
  • 17.01 16:51
  • 0
«Хочешь мира, готовься к войне»
  • 17.01 12:53
  • 1
Илон Маск рассказал о причинах взрыва Starship
  • 17.01 12:16
  • 4
В США рассказали о прибытии самых опасных F-16 в Восточную Европу
  • 17.01 06:55
  • 1
Дело техников: в ВМФ начали создавать инженерные части
  • 16.01 16:04
  • 0
Литвинизм с русским акцентом