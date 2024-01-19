Европейский ровер для исследования спутника Марса отправили в Японию

Европейский ровер Idefix, предназначенный для исследования Фобоса — одного из спутников Марса, отправили в Японию для его интеграции с аппаратом Martian Moon eXploration (MMX). Об этом пишет European Spaceflight.

Ровер был отправлен из Германии в ноябре, в конце января он должен прибыть в Японию. Интеграция немецко-французского ровера с японским модулем должна начаться в январе.

Ровер Idefix имеет длину 51 сантиметр и массу 25 килограммов. Изделие получило радиометр и спектрометр, которые будут использоваться для измерения теплового излучения поверхности Фобоса и ее минералогических свойств.

Ранее Японское агентство аэрокосмических исследований сообщило, что на два года отложило миссию MMX к спутнику Марса Фобос из-за проблем с перспективной ракетой H3 и необходимостью дополнительной наземной проверки систем соответствующей автоматической межпланетной станции (АМС).