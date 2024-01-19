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ТАСС

Военные инженеры РФ разработали армейские "пауэрбанки" на солнечных батареях

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Солнечные панели
Солнечные панели.
Источник изображения: svopi.ru

Устройства позволяют заряжать аккумуляторы различных типов и видов, рассказали в Минобороны России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Мобильные армейские конструкции специальных солнечных батарей разработаны в интересах инженерных войск Вооруженных сил РФ для гарантированного обеспечения электроэнергией подразделений при выполнении задач в полевых условиях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Мобильная конструкция специальных солнечных батарей, в том числе входящих в состав комплектов, позволяет легко переносить их с места на место и обеспечивать электроэнергией рубежи и позиции сосредоточения войск. Разрабатываемые в интересах инженерных войск индивидуальные и групповые источники энергии предназначены для гарантированного обеспечения электроэнергией подразделений при выполнении поставленных задач в полевых условиях", - говорится в сообщении.

В Минобороны России отметили, что устройства позволяют заряжать аккумуляторы различных типов и видов. "Тактико-технические характеристики источников энергии обеспечивают их работоспособность в любое время суток в климатических зонах с температурой окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 [градусов], при атмосферных конденсированных осадках, включая дождь и соляной туман, воздействие песка и пыли", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что установка солнечных панелей возможна под различными углами, что дает возможность вырабатывать электрическую энергию длительное время. "После принятия источников энергии на снабжение спланирована их закупка в рамках государственного оборонного заказа и поставка в воинские части инженерных войск", - заявили в ведомстве. 

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