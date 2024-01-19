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Военное обозрение

Ударные беспилотники, атаковавшие Воронеж, это MQ-400 "Коса" со шрапнельной боевой частью

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Ударный БПЛА AQ 400 Scythe.
Источник: topwar.ru

Сопоставив фото обломков с целыми дронами, несложно убедиться, что это были именно БпЛА "Коса". Единственное, на втором фото сверху старая модель данного беспилотника, снизу уже модернизированная. Отсюда и разные обломки дронов, так как при атаке использовались обе модели.

Более подробно об эти БПЛА в статье: "Ударный БПЛА AQ 400 Scythe – новая надежда киевского режима".


Ударный БПЛА AQ 400 Scythe.
Источник: topwar.ru

Отличаются они как вертикальным стабилизатором (хвостом) беспилотника, так и самой сборкой: она стала более качественная, появились закругленные детали для лучшей аэродинамики, отсутствуют грубые швы и явные места состыковок. Это, в свою очередь, говорит о каких-никаких производственных мощностях компании: собирать их стали уже не коленках, как раньше.

Основные ТТХ:

► Макс. дальность: 750 км

► Крейсерская скорость: 140 км/ч;

► Макс. скорость: 200 км/ч

► Размах крыльев БПЛА: 2.3 м

► Масса БЧ: 42 кг

К слову о боевой части дрона, то и тут обнаруживается интересный факт: Украина использует шрапнельные снаряды на дронах


Шрапнельные снаряды.
Источник: topwar.ru

Об этом говорят пробоины на стеклах автомобилей, находящихся недалеко от взрыва БпЛА в Воронеже. Такие одинаковые и маленькие отверстия могла оставить только шрапнель. Такая БЧ предназначена исключительно для поражения живой силы. Поэтому говорить, что украинцы хотели ударить по аэродромам бессмысленно: их изначальная цель - это мирные жители, а не военные объекты или техника.

Очередной пример самого что ни на есть настоящего террора.

Также известно, что 17 декабря укроСМИ упоминали, что на дрон AQ-400 «Коса» может в качестве БЧ устанавливаться как термобарический заряд, так и 122-мм артснаряды, которые разбрасывают шрапнель по большой площади. Что по всей видимости и произошло.


Шрапнельные снаряды.
Источник: topwar.ru

На фото лишь один из примеров таких снарядов, которые изготавливаются на Украине специально для ударных беспилотников. Также, в качестве БЧ могли использоваться и старые советские 122-мм снаряды по типу 3Ш-1.

Права на данный материал принадлежат
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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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