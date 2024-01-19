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В РФ анонсировали конец работ над бюджетным аналогом дрона-камикадзе «Герань»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

«Стратим»: конец работы над «Ястребом» планируется в первом полугодии 2024 года

Российские специалисты завершают цикл летных испытаний бюджетного аналога реактивного дрона-камикадзе «Герань», работу над проектом «Ястреб» планируется закончить в первом полугодии 2024 года. Об этом 18 января ТАСС сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Стратим».

«Реактивный аналог малой «Герани» носит название «Ястреб», в настоящее время изделие находится в разработке. Это летающее крыло с наведением по координатам, поражающее объекты на дистанции до 350 км. Мы завершаем цикл полетных испытаний прототипа, далее немного перепроектируем большой экземпляр и начнем его летные испытания. К стадии готового изделия планируется перейти в первом полугодии этого года», — рассказали собеседники агентства.

Также отмечается, что «Ястреб» планируется применять и как псевдокрылатую ракету, которая будет выполнять роль ложной цели для отвлечения средств противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Скорость полета нового дрона с двигателем внутреннего сгорания будет достигать 300 км/ч, а скорость полета с реактивным двигателем — 700 км/ч. Дальность полета составит до 350 км. Кроме того, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) оборудован фугасной боевой частью. Предполагается, что вес полезной нагрузки составит 16 кг.

В «Стратим» отметили, что изобретенное изделие будет отличаться низкой стоимостью, так как будет выполнено «полностью из гражданских компонентов». Источники добавили, что в дальнейшем планируются эти дроны с реактивной турбиной российского производства.

«В настоящее время «Герань» — одно из самых используемых изделий в зоне СВО, соответственно, много их быть не может. Известно, что сейчас на «Герань» устанавливается турбина иностранного производства. Для нашего изделия мы уже разработали проект российской турбины. «Ястреб» является самым сложным проектом КБ «Стратим». Сделать реактивный аппарат с нуля — это довольно трудная задача. Мы видим для себя в этом определенный конструкторский вызов», — подчеркнули в организации.

Источники добавили, что БПЛА будет устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника и сможет осуществлять заход на цель с помощью системы машинного зрения.

Ранее, 16 января, сообщалось, что подразделения российской армии на некоторых направлениях в зоне СВО начали проводить ковровые бомбардировки позиций ВСУ при помощи беспилотников-бомбардировщиков «Инферно». В компании-разработчике «Рустехдрон» рассказали, что дрон оснащается девятью слотами для сброса гранат.

До этого, 14 января, в Минобороны России рассказали, что на танках армии России в зоне проведения СВО на Украине начали использовать новые комплексы подавления FPV-дронов «Сания».


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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