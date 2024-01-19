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РИА Новости

В Приамурье открыли классы для подготовки военных операторов беспилотников

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Оператор дрона за работой
Оператор дрона за работой.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Два класса для подготовки военных операторов беспилотников открыли в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 янв - РИА Новости. Два класса для подготовки военных операторов беспилотных летательных аппаратов открыли в Приамурье, сообщает правительство области.

"Классы по обучению бойцов, участвующих в специальной военной операции, управлению беспилотными летательными аппаратами открыты по заявкам Минобороны", - говорится в сообщении.

Классы оснащены всем необходимым оборудованием и мебелью. Один открыт на передовой, другой оборудовали в военной части в Белогорске. На оснащение классов выделили из бюджета области около 6 миллионов рублей.

"Военные отмечают, что благодаря полученным знаниям и навыкам они смогут эффективнее выполнять боевые задачи", - сказал губернатор региона Василий Орлов.

Военнослужащие 35-й армии поблагодарили за открытие специализированных классов и их техническое обеспечение.

"Теперь мы сможем повысить уровень подготовки, тем самым обеспечим подразделения в зоне СВО специалистами, готовыми выполнять боевые задачи по разведке и уничтожению живой силы, техники, средств радиоэлектронного подавления и сооружений противника. С вашей помощью мы стали ближе к победе", - подчеркивают военные.

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