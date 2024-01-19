В России появились операторы-асы БПЛА с сотнями пораженных целей

В России появились операторы БПЛА экстра-класса с сотнями пораженных целей

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В российских войсках появились операторы ударных беспилотников экстра-класса, рассказал РИА Новости инструктор по подготовке операторов беспилотников с позывным "Ирландец".

"К настоящему моменту среди операторов ударных БПЛА в войсках появились пилоты-асы. Их качества складываются из нескольких факторов, включающих владение различными системами дронов, большой боевой опыт, доскональное владение техникой пилотирования БПЛА, наблюдательность, хорошую пространственную ориентацию, умение принимать быстрые решения в нестандартных ситуациях", — рассказал собеседник агентства.

Одним из важных факторов он обозначил "обстрелянность" операторов: большинство из них попадали под вражеский огонь и имеют соответствующий опыт выживания.

"Ирландец" уточнил, что у нескольких таких пилотов "личный подтвержденный счет по уничтоженным военнослужащим ВСУ доходит до нескольких сотен, а число уничтоженной украинской техники исчисляется десятками".

"Один из операторов всего за пару месяцев ликвидировал более 240 украинских боевиков", — добавил инструктор.

Как сообщил в декабре на расширенной коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу, в группировках войск Вооруженных сил России в зоне СВО подготовлено более тысячи семисот расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше тысячи пятисот операторов FPV-дронов. Он уточнял, что для обучения их применению а также использованию индивидуальных средств РЭБ и новых авиационных средств поражения созданы полигоны и учебные центры.