Министр ВС Франции признал отсутствие успехов украинского контрнаступления

Однако Себастьен Лекорню подчеркнул, что Париж продолжит поддерживать Киев

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Украинские военные не смогли оправдать возлагаемых на них надежд во время прошлогоднего контрнаступления против ВС России. Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Parisien.

"Контрнаступление Киева не принесло желаемого результата", - сказал он. Также он выразил мнение, что сейчас конфликт "замораживается".

Министр поспешил заверить, что "политическая система и моральный дух на Украине не иссякают". Он также заявил, что "в Москве, Пхеньяне и Тегеране следят за способностью [Запада] подтверждать свою решимость" и пообещал, что Франция и ее союзники продолжат поддержку Украины в конфликте с РФ. По его словам, чем ближе страны ЕС к Украине, "тем более твердо они привержены" поддержке Киева, упомянув Польшу, страны Балтии, Молдавию, но не граничащую с Украиной Венгрию, которая выступает против выделения новых средств на поддержку киевских властей.

Лекорню подтвердил, что Париж поставит Киеву 40 управляемых ракет класса "воздух - земля" Scalp в первой половине 2024 года. Министр заявил о росте производства вооружений, благодаря "военной экономике", которая "создала возможности для армии и промышленников". В частности, французский производитель оружия Nexter, по его словам, смог вдвое сократить срок производства самоходных гаубиц Caesar и планирует произвести 78 экземпляров в 2024 году, из которых 6 Украина "приобрела за свои средства". Также он сообщил об увеличении производства снарядов калибра 155 мм с 1 тыс. до 3 тыс. в месяц - соответствующий показатель должен быть достигнут в феврале 2024 года.