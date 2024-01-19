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ТАСС

Американский генерал допустил победу России над Украиной

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Источник изображения: Александр Река/ ТАСС, архив

Если США не предоставят Киеву помощь, он проиграет, заявил Джек Кин

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Прекращение американской помощи Киеву привело к кардинальным изменениям, в результате которых Россия может получить контроль над Украиной. Такое мнение выразил в среду американский генерал в отставке Джек Кин в интервью телеканалу Fox News.

"Если мы не предоставим им помощь, то Украина проиграет. Они потеряют свое правительство. Россия получит контроль над страной <...>. Посмотрите, что уже происходит. Из-за задержек и перспективы того, что, возможно, даже не будет финансирования, ситуация кардинально изменилась. Россия торжествует. Они говорят о полной победе на Украине, что для них это вполне достижимо", - сказал он.

Кин отметил, что Украина "в буквальном смысле перешла к обороне". "Они стали очень осторожны, потому что знают, что у них заканчиваются боеприпасы, у них заканчиваются системы вооружения. Так что прямо сейчас они в основном находятся в оборонительном режиме", - отметил он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не готовят новые поставки оружия Украине ввиду отсутствия бюджетных средств на это, а последний пакет Киеву был выделен 27 декабря.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября прошлого года, для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Однако дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в обеих палатах законодательного органа высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
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