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ТАСС

Лидер большинства Сената США заявил, что ситуация на Украине меняется к худшему

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Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер в ходе пресс-конференции
Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер в ходе пресс-конференции.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

Чак Шумер отметил, что необходимо оказать финансовую помощь Киеву, так как вскоре "все может кардинально измениться и стать необратимым"

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Ход боевых действий на Украине способен вскоре принять необратимый для Киева и коллективного Запада характер. Это признал в среду лидер фракции демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер.

Комментируя в беседе с журналистами процесс обсуждения в верхней палате Конгресса вопроса о возможности оказания Вашингтоном Киеву дальнейшей финансовой помощи, он заявил: "Цель здесь заключается в том, чтобы, откровенно говоря, ясно дать понять, что ситуация на Украине меняется к худшему". "И, если мы не окажем им [нынешним украинским властям] помощь быстро, то все может кардинально измениться и стать необратимым", - сказал Шумер, не вдаваясь в детали. При этом он утверждал, что демократическое большинство и республиканское меньшинство Сената приближаются к договоренности, позволяющей утвердить дополнительные бюджетные ассигнования, которые предназначены в том числе для продолжения крупной финансовой помощи Украине.

Однако спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон ранее в тот же день подчеркнул, что не намерен выносить на рассмотрение вопрос о целесообразности продолжения помощи Киеву, прежде чем администрация США во главе с президентом-демократом Джо Байденом не пойдет на компромисс, позволяющий обеспечить резкое ужесточение контроля над южной границей страны в целях пресечения потока нелегальной иммиграции.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Майк Джонсон неоднократно предупреждал о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются. 

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Израиль
Китай
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Украина
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