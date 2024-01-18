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Интерфакс-АВН

Болгария ищет финансирование за рубежом для передачи Украине подержанной бронетехники

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Боеспособность болгарской армии остается неясной. Большей частью арсеналов времен Варшавского договора Вооруженные силы страны не распоряжаются, их распродают совсем другие структуры. Фото Reuters
Боеспособность болгарской армии остается неясной. Большей частью арсеналов времен Варшавского договора Вооруженные силы страны не распоряжаются, их распродают совсем другие структуры. Фото Reuters.

София. 17 января. ИНТЕРФАКС - Болгария пока не может передать Украине обещанные БТРы, поскольку рассчитывает на то, что доставку оплатят страны-союзники по НАТО, сообщает в среду Болгарское национальное радио.

"Уже понятно, где будет осуществляться погрузка, и куда их отправят. Это серьезная логистическая операция. Мы знаем и необходимую для этого сумму, и она была бы приемлема для нашего бюджета, но поначалу мы хотели бы попробовать формат "Рамштайн" - может быть, кто-нибудь из наших друзей или союзников не только скажет, что это хорошая идея, но и заплатит за транспортировку", - приводит радио слова главы оборонного ведомства Болгарии Тодора Тагарева.

"Если такого желающего не найдется, мы будем изыскивать другие варианты для финансирования, но в случае необходимости мы обратимся к союзникам", - добавил он.

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Страны
Болгария
Украина
Проекты
NATO
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