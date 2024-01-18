На Украине показали дрон с реактивным двигателем

|Источник: topwar.ru
В украинских пабликах появились кадры, на которых представлена новая версия беспилотного летательного аппарата. Отличительной особенностью его является то, что беспилотник имеет реактивный двигатель.
Сам дрон – самолётного типа. Реактивный двигатель располагается в хвостовой части. Конфигурация БПЛА напоминает авиационную бомбу или ракету, у которой есть основное – монокрыло (оно проходит по верху фюзеляжа) с законцовками, направленными вниз, а также передние небольшие крылья.
Хвостовое оперение беспилотника имеет вариант трапецевидной рамки, причём верхняя перекладина, судя по всему, съёмная.
|Источник: topwar.ru
Полёт украинского дрона, который, вероятно, является экспериментальной версией показан на видео.
Напомним, что в последнее время ВСУ участили атаки российских регионов с использованием беспилотников. Буквально и суток не проходит без сообщений о том, что войска украинского режима попытались атаковать тот или иной российский город. На днях несколько дронов были перехвачены над Воронежем и Белгородом.