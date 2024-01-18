На Украине показали дрон с реактивным двигателем

В украинских пабликах появились кадры, на которых представлена новая версия беспилотного летательного аппарата. Отличительной особенностью его является то, что беспилотник имеет реактивный двигатель.

Сам дрон – самолётного типа. Реактивный двигатель располагается в хвостовой части. Конфигурация БПЛА напоминает авиационную бомбу или ракету, у которой есть основное – монокрыло (оно проходит по верху фюзеляжа) с законцовками, направленными вниз, а также передние небольшие крылья.

Хвостовое оперение беспилотника имеет вариант трапецевидной рамки, причём верхняя перекладина, судя по всему, съёмная.

Полёт украинского дрона, который, вероятно, является экспериментальной версией показан на видео.

Напомним, что в последнее время ВСУ участили атаки российских регионов с использованием беспилотников. Буквально и суток не проходит без сообщений о том, что войска украинского режима попытались атаковать тот или иной российский город. На днях несколько дронов были перехвачены над Воронежем и Белгородом.