 «Хочешь мира, готовься к войне».

Есть хорошая русская пословица: «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Однако, в условиях развивающейся вокруг Союзного государства России и Беларуси обстановки данная пословица не работает. Особенно это заметно, если вопрос касается обеспечения военной безопасности каждого из субъектов и государственного объединения в целом.

Мы неоднократно писали о том, что в оборонной сфере позиции двух субъектов Союзного государства не расходятся с делом. Еще в начале прошлого года на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что Россия продолжит поставки Минску военной техники в интересах белорусской части региональной группировки войск Союзного государства. В частности, в начале прошлого года белорусская армия получила ОТРК «Искандер» и комплексы ПВО С-400, который уже почти как год несут боевое дежурство. Летом белорусские тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 переоборудовали под несение ядерного оружия. Кроме того, летом в страну было завезено тактическое ядерное оружие. Вместе с тем, ВС РБ успешно перевооружаются на новые модернизированные БТР-82А. Также стоит напомнить, что в августе прошлого года в белорусскую армию были поставлены первые четыре вертолета Ми-35М. Еще восемь планируется поставить в ближайшее время. В целом, в прошлом году было достаточно мероприятий заслуживающих внимания мирового сообщества.

Отметим, на прошлой неделе телеграм-канал Западного оперативного командования сообщил, что военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы ВС РБ убыли в Россию для обучения работе на комплексе РЭБ «Красуха-С4». Нельзя исключать, что в скором времени комплекс также будет поставлен и в белорусскую армию.

В целом, что касается поставок вооружений, то здесь широкий спектр возможностей, как с одной, так и с другой стороны. Мы уже писали о том, что у российской стороны есть прямая заинтересованность в белорусских беспилотниках (как коптерного, так и самолетного типа) и в заводских боеприпасах к ним. Сегодня, к сожалению, в зоне СВО российским бойцам приходится в кустарных условиях самостоятельно разрабатывать устройства для сброса гранат, мин и других средств поражения. У белорусов же уже в серийном производстве выпускаются ударно-боевые дроны коптерного типа (Труба, Квадро-1400 и др.).

Стоит также отметить высокую интенсивность проведения совместных учений ВС РБ и ВС РФ, а также проведение совместных занятий по предметам боевой подготовке. Более того, в Республике продолжаются занятия в Вооруженных Силах и Внутренних войсках МВД под руководством инструкторов ЧВК «Вагнер». Так, на прошлой неделе МО Беларуси сообщило, что начались совместные тренировки подразделений 6 омбр с «вагнеровцами».

Вместе с тем, в рамках мероприятий оперативной боевой подготовки войск запланирован ряд учений и состязаний. Так, на 227-м общевойсковом полигоне на прошлой неделе началась подготовка подразделений к состязаниям на лучший танковый экипаж. Параллельно готовятся пехотинцы, разведчики, инженеры, связисты и другие рода войск. Состязания запланированы на весну.

Отметим, в 5-й обрСпН на прошлой неделе прошли состязания по полевой выучке на звание лучшего командира десантного батальона, роты и взвода, а также отряда, роты и группы специального назначения воинских частей Сил специальных операций Вооруженных Сил.

Таким образом, сложившаяся вокруг нашей страны военно-политическая обстановка требует совсем иного подхода нежели это было еще несколько лет назад. Поэтому мы и наблюдаем интенсификацию мероприятий боевой подготовки, постоянную передислокацию войск, поставки абсолютно новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники в войска.

В заключении хотелось бы еще раз вспомнить латинское крылатое выражение – Si vis pacem, para bellum (с лат. – «хочешь мира, готовься к войне»). Иными словами, кто хочет мира, пусть готовится к войне; кто хочет победы, пусть старательно обучает воинов; кто желает получить благоприятный результат, пусть ведет войну, опираясь на искусство и знание, а не на случай. И самое главное – никто не осмеливается вызывать и оскорблять того, о ком он знает, что в сражении тот окажется сильнее его.

«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!»

Павел Ковалев