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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Военные приготовления НАТО в Европе набирают обороты

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Военные приготовления НАТО в Европе набирают обороты
Военные приготовления НАТО в Европе набирают обороты.
Источник изображения: belvpo.com

В отличие от предыдущих лет, когда крупнейшие учения натовских войск проходили в летом, в 2024 году они стартуют уже в феврале. Ареной для военных маневров станут страны Балтии, а также Финляндия и Швеция. Заявлено, что в них будет задействовано до 40 тыс. военнослужащих, 500 самолетов и 50 кораблей.

Для сравнения, в 2023 году в восточноевропейском регионе состоялись учения «Защитник Европы-23» (28.05-11.06, Восточная Европа), «Анаконда-23» (06.05-16.06, Польша), «Аврора-23» (03-11.05, Швеция), «БАЛТОПС-23» (04-15.06, акв. Балтийского моря) и т.д. Одновременно в них было задействовано более 100 тыс. военнослужащих. На их фоне проходили второстепенные маневры «Весенний шторм-23», с 14 тыс. участников. Были и такие как «Шок Грифона-23», «Ренегат-23», «Железный волк-2023» и многое другое.

Вместе с тем, к таким огромным по масштабам учениям натовские войска подходили плавно. В начале 2023 года проводилась мобилизация резервистов, подготовка полигонов и участков местности, создание запасов материальных ресурсов, а уже потом начиналась переброска войск, и тактические учения, перетекающие в «большую войнушку».

В нынешнем году НАТО решило все поменять. Это, якобы связано с планами по масштабной переброске войск на значительные расстояния. Между тем, в ходе подготовки к «Защитнику Европы-24» Германия проведет учения «Квадрига-24», в рамках которых перебросит 12 тыс. военнослужащих и несколько тысяч единиц ВВСТ на восточный фланг НАТО. В то же время во второстепенных маневрах «Стойкий защитник-24» будет задействовано 20 тыс. британцев.

В общей сложности количество участников, скорее всего, превысит отметку в 100 тысяч, и это не учитывая национальные вооруженные силы государств, граничащих с Республикой Беларусь.

Параллельно в Северном и Норвежском морях пройдут учения ОВМС НАТО «Арктический дельфин-24», а в Норвегии, Швеция и Финляндии учения «Северный ответ-24» и учения ВВС Финляндии «Вихури-24», а это очередные десятки тысяч военных.

Николай Астровский

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Страны
Белоруссия
Германия
Норвегия
Польша
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Арктика
Военные учения
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