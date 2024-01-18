Китай запустил грузовой корабль "Тяньчжоу-7" к орбитальной станции "Тяньгун"

По данным агентства Xinhua, запуск произошел в 17:27 по мск

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Китай осуществил запуск грузового космического корабля "Тяньчжоу-7" к национальной орбитальной станции. Об этом сообщило агентство Xinhua.

"Ракета-носитель "Чанчжэн-7" (CZ-7) с грузовым космическим кораблем "Тяньчжоу-7" была запущена с космодрома Вэньчан", - говорится в сообщении. Запуск был осуществлен в 22:27 по местному времени (17:27 по мск).

Китайская орбитальная станция "Тяньгун" находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и доступен для международных проектов.