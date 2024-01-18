"Можно поспорить". Военный аналитик о рейтинге сильнейших армий мира

Военный аналитик Михайлов назвал самую боеспособную армию в мире

Российская армия заняла вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower Index. В эфире радио Sputnik мнением на этот счет поделился руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Россия заняла вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира после США, следует из данных ежегодного рейтинга Global Firepower Index. "На 2024 год Россия занимает второе место из 145 стран, рассматриваемых в ежегодном обзоре", – говорится в публикации.

Рейтинг составляется на основе показателя PowerIndex, рассчитываемого по более чем 60 факторам – от количества воинских частей и финансового положения до логистических возможностей и географии.

На третьем месте в рейтинге – армия Китая. В пятерку сильнейших также вошли армии Индии и Южной Кореи.

В эфире радио Sputnik руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал данные.

"Я вообще не доверяю дефиниции "сильнейшая". Я бы разделил на два рейтинга: самая боеспособная армия в мире и наиболее мощная армия в мире – по своему составу вооружений, количеству и так далее. Эти два рейтинга были бы наиболее объективными", – считает военный аналитик.

По его мнению, необходимо также учитывать характер потенциального военного конфликта. И если говорить о ядерном конфликте, то у России есть неоспоримые преимущества, отметил Михайлов.

"Если мы говорим о ядерной составляющей, то Россия является обладателем наибольшего ядерного потенциала, у нас наиболее мощные и быстрые комплексы доставки. Из пары Россия – США только Россия обладает гиперзвуковыми средствами доставки, в том числе ядерных боеприпасов. Если будет ядерный конфликт, безусловно, проиграют обе стороны, но Россия нанесет неминуемое поражение своему противнику на несколько минут раньше, чем США это сделают с Россией", – подчеркнул военный аналитик.

Если говорить о неядерном конфликте, то и здесь наиболее боеспособной армией является российская, убежден он.

"Что касается неядерного конфликта, то здесь можно анализировать очень долго и считать по разным показателям. Но если говорить о боеспособности, то самой боеспособной армией на планете сейчас, безусловно, является российская. Потому что именно российская армия сейчас обладает воюющей группировкой более 600 тысяч военнослужащих. Именно российская армия по ротации предоставляет боевой опыт новым военнослужащим своей армии, и этот процесс длится уже почти два года", – пояснил Александр Михайлов.

Рейтинг самой мощной армии мира могут разделить армии Китая и США, считает он.

"Когда мы говорим о мощной армии, то есть посчитать количество личного состава и количество вооружений в арсеналах этих армий, то, наверное, самых мощных армий две на планете – это китайская и американская. И здесь сложно, на мой взгляд, сказать, кто сильнее, потому что китайская армия больше по количественному составу, ВМФ у нее больше представлен, и в целом она очень сильно наращивает свой военный потенциал. У Китая нет открытых показателей по приросту вооружений, они эти вещи секретят, в отличие от американцев, которые, наоборот, стараются погромче заявить о своем оборонном бюджете, о тратах. Поэтому тут еще надо поспорить – возможно, что по своей мощи китайская армия уже превосходит американскую", – заключил Александр Михайлов.