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ТАСС

На Украине заявили о первом боевом применении гибридной системы ПВО

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Зенитно-ракетный комплекс ПВО Украины. Архивное фото
Зенитно-ракетный комплекс ПВО Украины. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отметил, что создание систем из компонентов советского и западного производства позволяет сэкономить многие годы, необходимые для разработки собственных систем ПВО

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили так называемую гибридную систему ПВО, собранную из компонентов советского и западного производства. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на брифинге в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

"Одна из систем впервые была сегодня ночью использована, - цитирует его агентство РБК-Украина. - У нас примерно пять таких проектов в этом портфеле, и очень рад, что мы все эти системы уже развернули на поле битвы". Камышин пояснил, что создание таких гибридных систем позволяет сэкономить многие годы, необходимые для разработки собственных систем ПВО.

В октябре 2023 года газета The New York Times сообщила, что из-за исчерпания Киевом запаса советских зенитных ракет американские военные чиновники предложили Украине приспособить имеющиеся у нее комплексы ПВО советского производства к использованию зенитных ракет, произведенных в странах НАТО, прежде всего в США. Эта программа получила название FrankenSAM. В частности, предлагалось использовать пусковые установки комплексов "Бук" и для запуска американских ракет Sea Sparrow, а советские радары - для управления ракетами Sidewinder. По данным западных военных изданий, есть и другие проекты по "скрещиванию" западных и советских систем, в том числе с использованием ракет от комплексов Patriot. 

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Страны
США
Украина
Продукция
AIM-9
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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