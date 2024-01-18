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ТАСС

СМИ: Париж находится на последнем месте по военным поставкам Киеву

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Французская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar.
Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega /

По данным газеты l'Opinion, первое место по поставкам занимает Вашингтон, который потратил на них €43,9 млрд

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине. Об этом сообщила газета l'Opinion.

Так, Париж, согласно приводимым данным, направил Киеву вооружений на €500 млн, в то время как занимающий первое место по военным поставкам Вашингтон потратил на них €43,9 млрд.

В пятерку лидеров также входят Германия (€17,1 млрд), Великобритания (€6,6 млрд), Норвегия (€3,6 млрд) и Дания (€3,5 млрд).

Газета указывает на растущие трудности с поставкой вооружений на Украину. В частности, по утверждениям l'Opinion, поставки тормозит проблема совместимости оружия. Каждая страна заказывает вооружения у собственных компаний, чьи поставки достигли предела их возможностей.

Еще один фактор, ограничивающий возможности экспорта, - это отсутствие долгосрочных заказов от государств, опасающихся оказаться в долговой яме. Кроме того, некоторые страны направили Киеву военное снаряжение советского периода, а современное вооружение предлагают уже по новым ценам.

Натали Луазо, возглавляющая подкомиссию по безопасности и обороне Европарламента, указывает "на усталость от Украины, которая охватила и Францию". 

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