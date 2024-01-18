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Министр обороны Косово рассказал, зачем Приштине комплексы Javelin (Bloomberg, США)

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Американский солдат стреляет из ПРТК «Джавелин»
Американский солдат стреляет из ПРТК «Джавелин».
Источник изображения: © CC0 / Public Domain Pfc. Malik Gibson

Министр обороны Косово Македончи: комплексы Javelin нужны для защиты

Косово намерено закупить у США противотанковые комплексы Javelin, сообщает Bloomberg. По утверждению министр обороны Македончи, это оружие нужно Приштине для защиты. В Сербии этот шаг осудили.

  • Министр обороны Косово Македончи заявил, что это оружие поможет отразить вторжение
  • Госдепартамент США одобрил продажу ракет Javelin на сумму 75 миллионов долларов

Министр обороны Косово Эюп Македончи заявил, что непризнанная балканская республика укрепит систему обороны с помощью противотанковых ракет, которые ей поставят Соединенные Штаты. Его заявление прозвучало спустя четыре месяца после того, как ожесточенные столкновения на севере страны резко обострили напряженность в отношениях с Сербией.

Македончи выразил уверенность, что поставка противотанковых ракет Javelin получит одобрение Конгресса США. 11 января Госдепартамент одобрил продажу этого оружия на сумму 75 миллионов долларов. По словам министра, сделка также включает подготовку сил безопасности Косово.

"Эти комплексы приобретаются для того, чтобы обеспечить достаточную обороноспособность Косово для защиты от нападения или любой другой угрозы", — сказал он в интервью в Приштине в понедельник.

Выбор момента для приобретения противотанковых ракет, которое вызвало решительный протест со стороны сербских властей, может еще больше усугубить напряженность в отношениях между двумя странами спустя 25 лет после того, как военное вмешательство НАТО вынудило сербские войска покинуть Косово, провозгласившее свою независимость в 2008 году. Усилия международного сообщества, стремящегося подтолкнуть Белград и Приштину к нормализации отношений, пока ни к чему не привели.

Напряженность резко усилилась после 24 сентября, когда около 30 вооруженных сербских боевиков вступили в перестрелку с косовской полицией, в результате чего погибли четыре человека, в том числе полицейский из числа этнических албанцев. Македончи вновь озвучил позицию Косово, заявив, что сербские "государственные структуры" поддержали это нападение и что его целью была "насильственная аннексия" участков северной части Косово, где доминируют сербы.

Сербия отрицает свою причастность и отвергает обвинения в планировании вторжения, подчеркивая, что она работает с миротворческими силами НАТО в Косово над разрядкой напряженности и повышением безопасности.

Тем не менее, эскалация привела к тому, что силы Белграда приблизились к границе с Косово и между двумя странами вспыхнуло противостояние. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти не смогли договориться — даже после того, как на полях саммита в октябре лидеры Евросоюза попытались убедить их сделать это.

Как сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности, сделка с Соединенными Штатами на поставку оружия включает отправку 246 ракет Javelin, 24 пусковых установок, сопутствующего оборудования, а также подготовку сил безопасности Косово – в рамках совместной деятельности американских компаний Lockheed Martin и Raytheon Missile Systems. Противотанковое оружие, такое как комплексы Javelin, получило широкую известность в ходе российско-украинского конфликта.

После своей встречи с послом США Кристофером Хиллом (Christopher Hill) в Белграде в четверг Вучич назвал продажу оружия Косово "большим разочарованием для Сербии".

"Но наша страна вместе с Соединенными Штатами будет работать над сохранением сербско-американских отношений", — добавил он в заявлении.

Автор: Греса Крайя (Gresa Kraja)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Сербия
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Продукция
Javelin ПТРК
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
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