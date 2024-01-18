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ТАСС

Летчики Балтийского флота на учениях отработали бомбометание по укрепрайону "противника"

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Один из переданных Морской авиации ВМФ России истребителей Су-30СМ2 новой постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). Иркутск, ноябрь 2022 года
Один из переданных Морской авиации ВМФ России истребителей Су-30СМ2 новой постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). Иркутск, ноябрь 2022 года.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

В них задействовали около 10 экипажей самолетов Су-24М и Су-30 СМ2

КАЛИНИНГРАД, 17 января. /ТАСС/. Около 10 экипажей многоцелевых истребителей Су-30СМ2 и тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота задействовали в учениях на авиаполигоне под Калининградом. Летчики отработали нанесение высокоточных бомбоштурмовых ударов по наземным целям условного противника, сообщила пресс-служба флота.

"В ходе воздушных маневров отрабатывались тактические задачи по огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению заглубленных командных пунктов, скопления бронетехники и живой силы условного противника, а также ведению воздушной разведки", - говорится в сообщении.

Прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням осколочно-фугасными авиационными бомбами ОФАБ-250-270 летчики выполняли на высотах от 900 до 2 тыс. м и скоростях полета до 1 000 км/ч по мишенному полю на авиационном полигоне в восточной части Калининградской области, отметили в пресс-службе.

Также экипажи самолетов отработали боевое маневрирование предельными параметрами и действия по уклонению от истребительной авиации и средств противовоздушной обороны условного противника.

Помимо этого, экипажи истребителей Су-30СМ2 поражали цели, имитирующие колонны бронированной и автомобильной техники условного противника, из 30-миллиметровой автоматической скорострельной пушки.

"Практические действия летчиков в светлое и темное время суток фиксировались комплексом объективного контроля, элементы которого установлены на боевых машинах и на земле в районе боевого применения", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в учениях принимало участие около 10 экипажей самолетов Су-24М и Су-30 СМ2 и более 50 человек инженерно-технического персонала.

О самолетах

Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Основным отличием модернизированного многоцелевого истребителя Су-30СМ2 от его предшественника Су-30СМ является то, что в нем произведена замена импортного оборудования на отечественные аналоги. Истребитель получил улучшенные тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления с обеспечением увеличения дальности обнаружения воздушных целей. Кроме того, расширена номенклатура применяемых управляемых авиационных средств поражения класса "воздух - воздух", "воздух - поверхность" по воздушным, наземным, в том числе радиолокационным и морским целям с увеличением дальности их применения.

Об авиабомбе

Осколочно-фугасная авиабомба ОФАБ-250-270 эффективна при поражении военно-промышленных объектов, легкобронированной и легкоуязвимой техники, живой силы. Она предназначена для поражения самолетов на открытых стоянках, артиллерийских орудий на открытых и закрытых позициях, транспортных средств (железнодорожный подвижной состав, автотранспорт, морские и речные транспортные суда), складов ГСМ, понтонных переправ и живой силы противника. 

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