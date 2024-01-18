НАТО планирует усилить военную поддержку Украины на летнем саммите альянса

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НАТО на ближайшем саммите альянса, проведение которого запланировано на лето текущего года в США, планирует усилить комплекс мер, направленных на коллективную оборону и военную поддержку Украины. Об этом сообщил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ.

В ходе заседания Военного комитета стран НАТО в Брюсселе Джоане заявил, что на летнем саммите в США альянс намерен существенно укрепить свою систему ПВО, чтобы обеспечить защиту для своих членов. Помимо этого, на саммите будут продвигаться меры поддержки Украины в 2024 году. В каких объемах планируется осуществлять дальнейшую поддержку киевского режима, замгенсека альянса не уточнил.

Ранее Джоанэ отмечал, что украинский кризис может продолжиться даже после 2025 года и призвал Запад готовиться к длительному противостоянию с Россией. По мнению замгенсека НАТО, в настоящее время ни одна из сторон не способна добиться решающей победы, что чревато продолжительным вооруженным конфликтом.

Вместе с этим он призвал Запад воздержаться от чрезмерного пессимизма, вызванного полным провалом летнего "контрнаступления" украинской армии, на которое Киев и его союзники возлагали очень большие надежды, а также отметил недостаточность европейских промышленных мощностей для осуществления полноценного снабжения ВСУ всем необходимым. Джоанэ напомнил, что на протяжении 30 лет Запад лишь собирал дивиденты, наивно полагая, что после завершения холодной войны угроза для него отсутствует.