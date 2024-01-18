На космодроме Восточный начали готовить "Ангару-А5" к первому пуску

Как сообщили в Роскосмосе, 18 января начнутся автономные проверки блоков ракеты-носителя

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Работы по подготовке тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" к первому пуску начались на космодроме Восточный. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня специалисты проводят полную проверку комплектности и работоспособности технологических систем и технического комплекса перед сборкой и испытаниями, а также последовательности выполнения технологических операций и стыкуемости составных частей ракеты-носителя. Завтра начинаются автономные проверки блоков ракеты-носителя", - говорится в сообщении госкорпорации.

О прибытии первой "Ангары" на космодром Восточный в Роскосмосе сообщили в начале января.

В декабре глава госкорпорации Юрий Борисов рассказал, что стартовый комплекс "Ангары" на Восточном практически полностью готов. Первый пуск с него планируется осуществить в марте.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Впервые ракета семейства "Ангара" стартовала 9 июля 2014 года с космодрома Плесецк в легком варианте. 23 декабря 2014 года в испытательный полет с Плесецка отправилась тяжелая "Ангара-А5".