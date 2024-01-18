В Австралии будет налажено производство реактивных снарядов GMLRS

ЦАМТО, 17 января. Минобороны Австралии 16 января объявило о подписании с австралийским подразделением компании Lockheed Martin контракта, предусматривающего производство в Австралии, начиная с 2025 года, управляемых реактивных снарядов GMLRS.

Стоимость соглашения составила 37,4 млн. австр. долл. (24,9 млн. долл. США). В соответствии с контрактом "Работы по снижению рисков производства управляемого оружия (GWPC)", Lockheed Martin Australia (LMA) организует производство на предприятии в Орчард-Хиллз в западном Сиднее.

Как заявлено, производство первой пробной партии РС GMLRS и пусковых контейнеров в Австралии станет важным первым шагом на пути к созданию национального производства ракет в более крупных масштабах. Проект также будет способствовать передаче технических данных, для чего группа инженеров LMA будет отправлена в США для прохождения специализированного обучения на предприятиях Lockheed Martin, налаживанию процессов сертификации и развитию технических навыков австралийских специалистов.

Заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлес заявил, что контракт является примером достижения правительством ключевых целей Стратегического обзора обороны. По его словам, это важная веха, благодаря которой Австралия получит технологии, необходимые для создания независимой отрасли, предоставляющей возможности подготовки высококвалифицированной рабочей силы.

Правительство Австралии также приобретет высокоточные оперативно-тактические ракеты PrSM (precision strike missiles), которые позволят поражать цели на дальностях до 500 км. Пуск PrSM и GMLRS будет осуществляться из РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

Как пояснил исполняющий обязанности министра обороны и министр оборонной промышленности Пэт Конрой, данный шаг должен расширить возможности ВС Австралии.

Контракт является частью инвестиций в размере 4,1 млрд. австр. долл., которые должны позволить Министерству обороны приобрести больше ударных систем большой дальности и производить боеприпасы большой дальности в Австралии.

В январе 2023 года власти Австралии одобрили закупку в США 20 РСЗО HIMARS в рамках первого этапа проекта Land-8113. В опубликованном в апреле 2023 года Стратегическом обзоре обороны Австралии (DSR) рекомендовано приобретение дополнительных систем.

Демонстрация HIMARS с боевой стрельбой пройдет в Австралии в 2025 году.