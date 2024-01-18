Войти
ЦАМТО

Липецкий механический завод выполнил в 2023 году госконтракт на поставку самоходных гусеничных шасси

189
0
0
Зенитная ракетная система С-300В4
Зенитная ракетная система С-300В4.
Источник изображения: © Минобороны России

ЦАМТО, 17 января. Липецкий механический завод (ООО "ЛМЗ") выполнил обязательства 2023 года на поставку самоходных гусеничных шасси (СГШ) в адрес заказчика. Изделия отгружены в полном объеме.

"СГШ прошли испытания, подтвердив соответствие всем требованиям, – отметил исполнительный директор по ООО "ЛМЗ" Вениамин Сизов. – Завод продолжит выполнять государственный контракт по этому изделию и в 2024 году".

Липецкий механический завод производит и отгружает в рамках ГОЗ все модификации СГШ, а также осуществляет ремонт СГШ и изготовление запасных частей к ним.

В 2023 году предприятие освоило производство новых видов изделий: бронированный корпус для ЗРК, решетчатый экран, контейнер динамической защиты, навесной комплект динамической защиты, комплект дополнительной защиты.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
29.03.2022
Ростех передал ОСК феодосийский судостроительный завод «Море»
20.09.2016
Шесть новых гаубиц "Мста-С" поступили на вооружение мотострелковой бригады в Оренбуржье
14.09.2016
Пушки вместо кастрюль
30.01.2013
Восточный округ получит новые навигационные комплексы
24.01.2013
Минпромторг намерен сделать оргвыводы по госпредприятиям ОПК, допускающим отставание в выполнении гособоронзаказа
14.11.2006
В ближайшие месяцы будет окончательно определено "техническое лицо" модернизируемых по заказу российских ВВС истребителей МиГ-29
12.10.2006
Вклад НИРОВ в развитие ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 03:04
  • 58370
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.01 23:54
  • 31
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 17.01 17:26
  • 1
Кулеба заявил, что ВСУ будут сражаться лопатами при прекращении поставок оружия
  • 17.01 16:51
  • 0
«Хочешь мира, готовься к войне»
  • 17.01 15:48
  • 355
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.01 14:59
  • 3
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 17.01 12:53
  • 1
Илон Маск рассказал о причинах взрыва Starship
  • 17.01 12:36
  • 0
Военные приготовления НАТО в Европе набирают обороты
  • 17.01 12:16
  • 4
В США рассказали о прибытии самых опасных F-16 в Восточную Европу
  • 17.01 06:55
  • 1
Дело техников: в ВМФ начали создавать инженерные части
  • 16.01 17:28
  • 1230
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.01 16:04
  • 0
Литвинизм с русским акцентом
  • 16.01 14:57
  • 0
ВС Франции перевыполнили план по подготовке боевиков ВСУ
  • 16.01 13:16
  • 5
О российских авианосцах в связи с обещанными геополитическими изменениями.
  • 16.01 10:35
  • 2
Еще пять стран выступили против гегемонии США: БРИКС расширился вдвое (Anadolu Ajansı, Турция)