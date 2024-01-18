Липецкий механический завод выполнил в 2023 году госконтракт на поставку самоходных гусеничных шасси

ЦАМТО, 17 января. Липецкий механический завод (ООО "ЛМЗ") выполнил обязательства 2023 года на поставку самоходных гусеничных шасси (СГШ) в адрес заказчика. Изделия отгружены в полном объеме.

"СГШ прошли испытания, подтвердив соответствие всем требованиям, – отметил исполнительный директор по ООО "ЛМЗ" Вениамин Сизов. – Завод продолжит выполнять государственный контракт по этому изделию и в 2024 году".

Липецкий механический завод производит и отгружает в рамках ГОЗ все модификации СГШ, а также осуществляет ремонт СГШ и изготовление запасных частей к ним.

В 2023 году предприятие освоило производство новых видов изделий: бронированный корпус для ЗРК, решетчатый экран, контейнер динамической защиты, навесной комплект динамической защиты, комплект дополнительной защиты.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".