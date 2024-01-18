Блинкен признал, что РФ обладает значительными ресурсами для ведения СВО

Госсекретарь США также признал, что ближе к концу 2023 года Киев оказался в сложном положении

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Россия обладает большими ресурсами для продолжения специальной военной операции на Украине.

Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Это (конфликт между РФ и Украиной - прим. ТАСС) яростный бой. Россия действительно обладает огромными ресурсами, которые она вкладывает [в спецоперацию]", - отметил он. Глава американского внешнеполитического ведомства также признал, что ближе к концу 2023 года Киев оказался в сложном положении.