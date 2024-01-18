Войти
ТАСС

Блинкен признал, что РФ обладает значительными ресурсами для ведения СВО

185
0
0
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Kim Kyung-Hoon/ Pool Photo via AP

Госсекретарь США также признал, что ближе к концу 2023 года Киев оказался в сложном положении

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Россия обладает большими ресурсами для продолжения специальной военной операции на Украине.

Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Это (конфликт между РФ и Украиной - прим. ТАСС) яростный бой. Россия действительно обладает огромными ресурсами, которые она вкладывает [в спецоперацию]", - отметил он. Глава американского внешнеполитического ведомства также признал, что ближе к концу 2023 года Киев оказался в сложном положении. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
29.05.2023
Песков назвал позором для США слова сенатора Грэма об "инвестициях в смерть русских"
19.09.2022
Лукашенко: США толкают Европу к военному противостоянию с Россией
14.06.2022
Болгары добились перелома в отношениях с Россией
14.03.2022
Япония увидела в России Китай
10.07.2017
Бункеры Путина. Доклад Пентагона о мощи России
29.06.2015
Новая российская армия: взгляд из-за океана
09.06.2014
ОАО «ТОЗ» осваивает ряд изделий, превосходящих по своим характеристикам отечественные и зарубежные аналоги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 03:04
  • 58370
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.01 23:54
  • 31
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 17.01 17:26
  • 1
Кулеба заявил, что ВСУ будут сражаться лопатами при прекращении поставок оружия
  • 17.01 16:51
  • 0
«Хочешь мира, готовься к войне»
  • 17.01 15:48
  • 355
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.01 14:59
  • 3
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 17.01 12:53
  • 1
Илон Маск рассказал о причинах взрыва Starship
  • 17.01 12:36
  • 0
Военные приготовления НАТО в Европе набирают обороты
  • 17.01 12:16
  • 4
В США рассказали о прибытии самых опасных F-16 в Восточную Европу
  • 17.01 06:55
  • 1
Дело техников: в ВМФ начали создавать инженерные части
  • 16.01 17:28
  • 1230
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.01 16:04
  • 0
Литвинизм с русским акцентом
  • 16.01 14:57
  • 0
ВС Франции перевыполнили план по подготовке боевиков ВСУ
  • 16.01 13:16
  • 5
О российских авианосцах в связи с обещанными геополитическими изменениями.
  • 16.01 10:35
  • 2
Еще пять стран выступили против гегемонии США: БРИКС расширился вдвое (Anadolu Ajansı, Турция)