Балтийский судостроительный завод начал подготовку к закладке шестого атомного ледокола проекта 22220 «Арктика»

Источник изображения: topwar.ru

Серия российских универсальных атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" будет продолжена, Балтийский судостроительный завод начал подготовку к закладке очередного атомохода. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Пятый серийный ледокол, он же шестой в серии, считая головной ледокол "Арктика", будет заложен на следующей неделе, 26 января 2024 года. Такие планы у судостроителей Балтийского завода. Название ледокола еще официально не объявлено, сделают это на церемонии закладки. Ранее губернатор Волгоградской области сообщал, что один из планируемых к закладке ледоколов якобы получит название "Сталинград".

Контракт на строительство пятого и шестого серийных ледоколов проекта 22220 Атомфлот и Балтийский завод подписали в феврале прошлого года, средства на строительство новых судов выделены по смешанной схеме, где одна часть выделена из бюджета, а другая - из внебюджетных источников. Закладка пятого ледокола была запланирована на 2024 год со сдачей заказчику в декабре 2028 года, шестого - на 2025-й с передачей в конце 2030-го.

На сегодняшний день Балтийский завод сдал в эксплуатацию три универсальных ледокола проекта 22220: головной "Арктика", давший название всей серии. а также первый и второй серийные "Сибирь" и "Урал". В постройке находятся еще два атомохода - "Якутия" и "Чукотка" со сроками сдачи в 2024 и 2027 годах.

Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров.