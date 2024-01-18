Названы уязвимые места танков Leopard-2

Танки Leopard-2, несмотря на множество достоинств, таких как подвижность, хорошая электроника, являются достаточно уязвимыми. Единственным достаточно защищенным местом политолог, военный эксперт Алексей Живов в разговоре с «Лентой.ру» назвал лобовую проекцию.

«Дело в том, что Leopard в принципе довольно уязвимая боевая машина, бронирование и у первого, и у второго слабое. Это связано с тем, под какую концепцию войны создавался танк. Наш "Ланцет" наверняка может поразить Leopard и в борт, и в крышу, и в заднюю проекцию. Не удастся, наверное, только в лобовую», — допустил Живов.

Он добавил, что танки в принципе достаточно уязвимы к атакам беспилотников, ведь они могут подлететь к боевой машине с любой стороны. Современные «Ланцеты», как напомнил эксперт, также имеют средства автоматического захвата цели, что облегчает работу оператора.

«Leopard высокотехнологичны, они комфортны для работы экипажа, отличаются хорошими стволами, прицелами, электронным оборудованием. Еще один плюс — это подвижность. У них мощные двигатели, хорошая задняя скорость, на поле боя они двигаются лучше, хотя из-за худшей проходимости чаще застревают. Но, что касается бронирования, больших результатов там не было никогда», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что танк Leopard-2 Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен в зоне специальной военной операции (СВО) при помощи дрона-камикадзе. Согласно сообщению представителя Минобороны, уничтожившим танк ВСУ дроном был барражирующий боеприпас российского производства «Ланцет».