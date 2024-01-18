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ТАСС

На "Уралвагонзаводе" появилась научно-производственная рота

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Российский ОПК не только создает новую технику, но и доводит до боеготовности исторические образцы вооружений. Фото со страницы «Уралвагонзавод» в «ВКонтакте»
Российский ОПК не только создает новую технику, но и доводит до боеготовности исторические образцы вооружений. Фото со страницы «Уралвагонзавод» в «ВКонтакте».

В ее состав вошли 20 человек: инженеры-технологи, конструкторы, операторы станков с программным управлением, сварщики, наладчики

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Научно-производственная рота Вооруженных сил РФ создана на "Уралвагонзаводе" (в составе концерна УВЗ входит в Ростех). Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"На Уралвагонзаводе (в составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию Ростех) впервые организована работа научно-производственного подразделения Вооруженных сил РФ. Солдаты-срочники, в недавнем прошлом работники УВЗ, проходят службу, работая на предприятии. Таким образом, призывники смогут отдать долг Родине, выпуская современные боевые машины для российской армии. Они не потеряют за год приобретенные на производстве уникальные навыки и компетенции, при этом смогут параллельно освоить азы военной подготовки", - сообщили там.

Призывники служат в воинской части в поселке Свободный недалеко от Нижнего Тагила. Они уже прошли начальную военную подготовку, приняли присягу и приступили к работе на Уралвагонзаводе после новогодних каникул. Как отмечают в концерне, в остальном их день проходит, как и у обычных солдат, и включает в себя подъем, завтрак, построение, физические упражнения и т.д.

В состав роты вошли 20 человек: инженеры-технологи, конструкторы, операторы станков с программным управлением, сварщики, наладчики, слесари-электромонтажники и представители других специальностей. Они распределены по подразделениям, непосредственно участвующим в выполнении гособоронзаказа. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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