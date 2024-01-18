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ТАСС

Президент Польши признал усталость Запада от конфликта на Украине

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Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда.
Источник изображения: © Алексей Витвицкий

Анджей Дуда отметил, что западные СМИ перестали в должной мере освещать конфликт на Украине

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Существующая в странах Запада усталость от конфликта на Украине стала опасным феноменом, с которым нужно бороться. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Усталость от войны, о которой все время говорится, - очень опасный феномен. Мы должны бороться с ней", - сказал он. Дуда отметил, что западные СМИ перестали в должной мере освещать конфликт на Украине.

Ранее представители пяти ведущих политических сил Европарламента предостерегли европейские столицы от синдрома "усталости [от конфликта] на Украине" и рекомендовали оказывать "эффективную и стабильную долгосрочную военную поддержку" Киеву в критический момент в тупиковой ситуации на украинской линии фронта.

Западные СМИ и эксперты все чаще отмечают усталость Запада от конфликта на Украине. Противоречия между Киевом и партнерами лишь обострились на фоне провала объявленного Киевом контрнаступления. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 

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Страны
Польша
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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