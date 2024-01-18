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ТАСС

Президент Латвии призвал Запад поменять стратегию поддержки Украины

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Эдгарс Ринкевичс
Эдгарс Ринкевичс.
Источник изображения: sputniknewslv.com

Западные страны должны отказаться от позиции "столько, сколько потребуется" в пользу позиции "до победы", заявил Эдгарс Ринкевичс

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Западные страны должны поменять стратегию поддержки Украины, отказавшись от позиции "столько, сколько потребуется" в пользу позиции "до победы". Такое мнение выразил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Наша проблема, проблема Запада, заключается в том, что мы говорим о готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но с помощью такой стратегии невозможно выиграть. Если мы поменяем ее и скажем, что готовы поддерживать Украину до ее победы <...>, тогда на Западе будет ясное понимание, что нужно помогать Киеву, чего бы это ни стоило", - указал он в интервью телеканалу CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

При этом лидер прибалтийской республики признал, что ВСУ будет "трудно прорвать линию обороны России", поскольку РФ удалось "выстроить действительно хорошие укрепления".

На прошлой неделе после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риге Ринкевичс заявил, что Латвия намерена добиваться конкретных гарантий для Украины по поводу ее вступления в НАТО. Он также анонсировал новый пакет военной помощи Киеву, включающий разнообразное вооружение и зимнюю экипировку. Во время визита Зеленского в Латвию лидеры стран подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в военной области для совместной реализации проектов в сфере индустрии обороны и безопасности. 

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Страны
Латвия
Россия
Украина
Проекты
NATO
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