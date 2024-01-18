Илон Маск собрался использовать первую ступень ракеты Falcon 9 до 40 раз

Первая ступень ракеты Falcon 9 в будущем может использоваться до 40 раз. С таким заявлением выступил глава компании SpaceX Илон Маск, сообщает американское издание ArsTechnica.

Как отметил предприниматель, в настоящее время возглавляемая им компания работает над решением вопроса увеличения количества использований первой ступени ракеты. В настоящее время, напомним, ракета сертифицирована на совершение десяти полетов в космос до того момента, как ей предстоит пройти капитальный ремонт. При этом есть ступень, успешно использованная уже 19 раз, и это показывает, что реальные возможности для дальнейшего наращивания количества использований ракеты существуют.

Сейчас мы проверяем Falcon 9 на возможность выполнения 40 полетов, и мы стремимся совершить, возможно, не менее 150 полетов в этом году

- подчеркнул Илон Маск.

В 2023 году изготовленные компанией SpaceX ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy использовались 96 раз. Однако увеличение в полтора раза количества пусков ракет приведет к тому, что компании придется значительно расширить производство одноразовых вторых ступеней. Кроме того, встанет вопрос и об увеличении оперативности обслуживания пусковых площадок для ракет компании.

Между тем, во время последних лётных испытаний разрушилась вторая ступень многоразовой транспортной системы Starship. По утверждению Илона Маска, этот инцидент произошел из-за сброса топлива. Сейчас специалисты компании исследуют возможность предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем, чтобы сделать полёты более безопасными для сложного оборудования.