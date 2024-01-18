Сербия в 2024 году планирует дополнительно выделить на закупку ВиВТ 740 млн. евро

ЦАМТО, 17 января. Сербия в 2024 году планирует дополнительно выделить почти 740 млн. евро (около 810 млн. долл.) на приобретение нового вооружения и военной техники.

Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил 13 января во время визита в штаб-квартиру Агентства безопасности и информирования (БИА) в контексте решения США продать противотанковые ракеты "Джавелин" Силам безопасности Косово (KSF).

В частности, сербский президент отметил, что "в настоящее время у нас есть 186 млн. евро свободных средств на банковском счете Yugoimport SDPR (государственного посредника по экспорту/импорту оборонной техники), которые мы немедленно потратим на закупки вооружений у национальной оборонной промышленности".

По словам А.Вучича, в течение года будут подготовлены еще два транша на сумму 150 и 400 млн. евро для дополнительного оснащения Вооруженных сил Сербии. Эти средства выделены в дополнение к 360 млн. евро, первоначально предусмотренным на закупки ВиВТ в сербском бюджете на 2024 финансовый год.

В список закупаемой техники у национального ОПК входят: восемь дополнительных самоходных артиллерийских орудия Nora на базе шасси с колесной формулой 8х8, 81 многоцелевая боевая бронированная машина Milos II с колесной формулой 4х4, 30 башен для оснащения БМП Lazar III с колесной формулой 8х8 и 26 других БМП-подобных машин (на базе модернизированных гусеничных БМП M80AB1).

Вся перечисленная выше военная техника должна поступить в войска к 2026 году.

Комментируя решение США продать Косово 246 противотанковых ракет американского производства, а также сопутствующее оборудование, А.Вучич заявил, что такой шаг противоречит Резолюции Совета Безопасности ООН 1244, которая не предусматривает наличия у Косово армии.