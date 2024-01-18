Путин порекомендовал пользоваться ИИ при расследовании преступлений

Президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Путин порекомендовал силовикам пользоваться ИИ при расследовании преступлений

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду и силовым ведомствам проанализировать практику применения искусственного интеллекта (ИИ) при расследовании преступлений, соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

"Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой России, Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и Минюстом России проанализировать практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений и при необходимости представить предложения по ее совершенствованию", - говорится в перечне поручений.

Срок исполнения - 1 июля 2024 года. Ответственными назначены генеральный прокурор Игорь Краснов, глава СК РФ Александр Бастрыкин, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минюста Константин Чуйченко и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.