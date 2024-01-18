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ВМС США завершили свое первое развертывание беспилотных кораблей в Тихоокеанском регионе

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Источник изображения: topwar.ru

ВМС США завершили свое первое развертывание четырех беспилотных кораблей, которые провели пять месяцев в Тихом океане, в рамках которого испытывались возможности интеграции возможностей беспилотников в совместных с обычными судами операциях.

Как сообщает издание Defence News, беспилотные надводные корабли — Sea Hunter, Sea Hawk, Mariner и Ranger — покинули порт в Южной Калифорнии 7 августа и вернулись в него 15 января. Sea Hunter и Sea Hawk являются разработкой американского Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов, два других входят в программу Overlord Управления стратегических возможностей США.

За пять месяцев плавания беспилотные корабли преодолели расстояние более 46 тыс. морских миль и посетили порты Японии и Австралии. Кроме того, каждый из них работал в море до 50 дней почти исключительно в автономном режиме.

Осуществлявшееся под контролем американского Тихоокеанского флота развертывание было направлено на то, чтобы поместить беспилотные корабли в приближенную к боевой среду, чтобы проверить существующие концепции операций, предположения о составе экипажей, прогнозируемые потребности в техническом обслуживании и ряд других факторов.

Sea Hunter и Sea Hawk не имеют отсеков для людей за исключением небольшого мостика, который используется для управления судном только во время его входа и выхода из порта. Mariner и Ranger могут быть укомплектованы экипажем, однако способны выполнять значительную часть задач в автономном режиме.

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