Артиллеристы и расчеты комплексов "Аистенок" продолжают контрбатарейную борьбу на Купянском направлении

ЦАМТО, 17 января. На Купянском направлении расчеты переносных радиолокационных комплексов разведки и контроля стрельбы "Аистенок" Западной группировки войск продолжают эффективно вести контрбатарейную борьбу.

Как говорится в комментарии Минобороны, в представленном боевом эпизоде современные комплексы позволили артиллеристам обнаружить минометные позиции противника в трех километрах от огневого рубежа.

По полученным разведданным артиллеристы нанесли удар из 120-мм минометов "Сани" и уничтожили замаскированные позиции ВСУ. Также "Аистенок" позволил вести контроль полета мин.

Артиллеристы Западной группировки войск активно применяют радиолокационные комплексы разведки и контроля для оперативного вычисления огневых позиций ВСУ и эффективного уничтожения техники и личного состава противника в рамках контрбатарейной борьбы.

Справочно:

"Аистенок" помогает артиллерии успешно выполнять боевые задачи, осуществляя контроль за результатами стрельбы и ведя корректирование огня в целях подавления вражеских орудий.

Специальные радиолокационные станции способны отслеживать полет снарядов и определять местоположение орудий противника или точку падения боеприпаса.

Основной задачей комплекса является обеспечение работы артиллерийских подразделений, а именно – определение координат артиллерии противника и корректирования огня своих орудий.

Комплекс способен обнаруживать движущиеся наземные цели на расстоянии до 20 км и выявлять огневые позиции артиллерии противника на удалении до 15 км.