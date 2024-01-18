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Минобороны Латвии: в коалицию по обеспечению Киева дронами войдут около 20 стран

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Демонстрация военной техники НАТО в Латвии
Демонстрация военной техники НАТО в Латвии.
Источник изображения: © РИА Новости Станислав Савельев

ЦАМТО, 17 января. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил 16 января в интервью агентству Блумберг, что ведется работа по созданию коалиции из почти 20 стран для вооружения Украины беспилотниками, передает "РИА Новости".

"В настоящее время мы находимся на этапе, когда у нас уже почти 20 партнеров", – отметил А.Спрудс. По его словам, первичной целью является передача Украине как можно большего количества дронов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что производство беспилотных летательных аппаратов в стране за 2023 год выросло в сотню раз, более 200 компаний начали заниматься разработкой дронов.

Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков ранее говорил, что Киев разрабатывает целый ряд новых беспилотников и роботизированного оружия. В генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов", чтобы "закрыть" линию фронта протяженностью в 2470 км, напоминает агентство.

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Страны
Латвия
Украина
Проекты
БПЛА
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