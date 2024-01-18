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Названо условие замены истребителей беспилотниками

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Облик беспилотного истребителя на базе Су-75
Облик беспилотного истребителя на базе Су-75.
Источник изображения: ОАК

Заменить истребители на беспилотники в зонах боевых действий получится только после того, как последние станут качественной альтернативой эскадрилье или дивизии самолетов. Такое условие в разговоре с «Лентой.ру» назвал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Я слышал мнение, что и танки, и пилотируемая авиация [в зоне боевых действий] не нужны. Но это преждевременно. Да, беспилотники занимают определенную нишу, выполняют задачи сродни фронтовой авиации. Но пока этого недостаточно. Истребители, которые проводят важнейшие операции, рано списывать со счетов», — уверен военный.

Он допустил, что роль пилотируемой авиации может стать не такой существенной, когда беспилотники научатся решать более сложные задачи.

«Количество должно перерастать в качество. Когда стаи дронов смогут заменить эскадрилью или дивизию самолетов, тогда самолеты отдадут свое первенство. Пока этого нет», — заключил Матвийчук.

Ранее стало известно, что в небе над Курской областью уничтожили два ударных беспилотника Вооруженных сил Украины. Дроны противника нейтрализовали силы радиоэлектронной борьбы. Их уничтожили в Глушковском районе российского региона.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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