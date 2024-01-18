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Известия.ru

В России испытали улучшенный кассетный боеприпас для установки минных полей

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

В России разработан кассетный боеприпас для дистанционной установки противотанковых мин с использованием ракетных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 17 января сообщает ТАСС со ссылкой на описание изобретения к патенту разработки.

«На заявляемый кассетный блок для дистанционного минирования разработана техническая документация и проведены полигонные испытания кассетных блоков для дистанционного минирования в головных частях реактивных снарядов», — говорится в документе.

Как отмечается, изобретение повысит эффективность дистанционного минирования на больших расстояниях и за короткий промежуток времени. При этом само изобретение относится к кассетным блокам минирования местности противотанковыми кумулятивными минами. Кроме того, уже были проведены его полигонные испытания.

Ранее, 10 января, в госкорпорации «Ростех» сообщили, что новейшая планирующая авиабомба «Дрель» успешно прошла все испытания, которые были заданы оборонным ведомством. Как отмечается, ее серийное производство начнется в 2024 году.

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Страны
Россия
Продукция
ПБК-500У
Компании
Ростех
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