В России испытали улучшенный кассетный боеприпас для установки минных полей

В России разработан кассетный боеприпас для дистанционной установки противотанковых мин с использованием ракетных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 17 января сообщает ТАСС со ссылкой на описание изобретения к патенту разработки.

«На заявляемый кассетный блок для дистанционного минирования разработана техническая документация и проведены полигонные испытания кассетных блоков для дистанционного минирования в головных частях реактивных снарядов», — говорится в документе.

Как отмечается, изобретение повысит эффективность дистанционного минирования на больших расстояниях и за короткий промежуток времени. При этом само изобретение относится к кассетным блокам минирования местности противотанковыми кумулятивными минами. Кроме того, уже были проведены его полигонные испытания.

Ранее, 10 января, в госкорпорации «Ростех» сообщили, что новейшая планирующая авиабомба «Дрель» успешно прошла все испытания, которые были заданы оборонным ведомством. Как отмечается, ее серийное производство начнется в 2024 году.