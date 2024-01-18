Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел рабочую встречу с министром обороны Нигера

ЦАМТО, 17 января. Как сообщили в Минобороны, 16 января состоялась рабочая встреча заместителей министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина и генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова с министром обороны Нигера корпусным генералом Салифу Моди.

В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и определены перспективные направления взаимодействия.

Стороны отметили важность развития двусторонних отношений в оборонной сфере и согласились активизировать совместные действия по стабилизации ситуации в регионе.

Также была подчеркнута готовность Министерства обороны Российской Федерации к продолжению конструктивного диалога в целях повышения боеготовности национальных вооруженных сил Республики Нигер, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.