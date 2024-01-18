Войти
ЦАМТО

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел рабочую встречу с министром обороны Нигера

177
0
0
Замминистра обороны РФ Александр Фомин
Замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

ЦАМТО, 17 января. Как сообщили в Минобороны, 16 января состоялась рабочая встреча заместителей министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина и генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова с министром обороны Нигера корпусным генералом Салифу Моди.

В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и определены перспективные направления взаимодействия.

Стороны отметили важность развития двусторонних отношений в оборонной сфере и согласились активизировать совместные действия по стабилизации ситуации в регионе.

Также была подчеркнута готовность Министерства обороны Российской Федерации к продолжению конструктивного диалога в целях повышения боеготовности национальных вооруженных сил Республики Нигер, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нигер
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Похожие новости
06.09.2017
Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 03:04
  • 58370
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.01 23:54
  • 31
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 17.01 17:26
  • 1
Кулеба заявил, что ВСУ будут сражаться лопатами при прекращении поставок оружия
  • 17.01 16:51
  • 0
«Хочешь мира, готовься к войне»
  • 17.01 15:48
  • 355
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.01 14:59
  • 3
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 17.01 12:53
  • 1
Илон Маск рассказал о причинах взрыва Starship
  • 17.01 12:36
  • 0
Военные приготовления НАТО в Европе набирают обороты
  • 17.01 12:16
  • 4
В США рассказали о прибытии самых опасных F-16 в Восточную Европу
  • 17.01 06:55
  • 1
Дело техников: в ВМФ начали создавать инженерные части
  • 16.01 17:28
  • 1230
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.01 16:04
  • 0
Литвинизм с русским акцентом
  • 16.01 14:57
  • 0
ВС Франции перевыполнили план по подготовке боевиков ВСУ
  • 16.01 13:16
  • 5
О российских авианосцах в связи с обещанными геополитическими изменениями.
  • 16.01 10:35
  • 2
Еще пять стран выступили против гегемонии США: БРИКС расширился вдвое (Anadolu Ajansı, Турция)