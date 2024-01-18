Минобороны Танзании заказало два самолета ВТА C-27J "Спартан"

ЦАМТО, 17 января. Минобороны Танзании заключило с итальянской группой Leonardo SpA контракт на закупку двух тактических самолетов ВТА C-27J "Спартан".

Информация о стоимости и сроках поставки самолетов пока не разглашается.

Как сообщило Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии, в церемонии подписания контракта приняли участие посол Италии в Танзании Марко Ломбарди и министр обороны и национальной службы Танзании Стергомена Такс.

C-27J будут эксплуатироваться размещенной на авиабазе "Дар-эс-Салам" транспортной эскадрильей ВВС Танзании, на вооружении которой также имеются два самолета Y-8, два Y-12 и два "Цессна-402".

Оснащение комплектами для выполнения гуманитарных миссий, поисково-спасательных и противопожарных операций позволит использовать новые самолеты не только для вооруженных сил, но и гражданскими властями Танзании, в т.ч. для тушения пожаров в предгорьях Килиманджаро и в восточноафриканском регионе.

В базовой версии длина самолета C-27J "Спартан" составляет 22,7 м, размах крыла – 28,7 м, максимальный взлетный вес – 32,8 т, грузоподъемность – 11,5 т, максимальная скорость – 583 км/ч, крейсерская скорость – 500 км/ч, практический потолок – 9150 м, дальность полета с нагрузкой 6 т – 4260 км, максимальная перегоночная дальность – 5925 км. Самолет обеспечивает перевозку 46 полностью экипированных десантников, 68 военнослужащих, 36 носилочных раненых, экипаж – 3 чел.

Недавно группа Leonardo разработала версию нового поколения – C-27J Next Generation (NG), которая отличается от базовой версии установкой винглет на крыльях, метеорологической РЛС, обновленным комплексом авионики, навигационного и связного оборудования, другим новым оборудованием кабины пилотов.

Ранее самолеты C-27J были приняты на вооружение или заказаны вооруженными силами Австралии, Болгарии, Чада, Греции, Италии, Кении, Литвы, Мексики, Марокко, Перу, Румынии, Словакии, Словении, США и Замбии.