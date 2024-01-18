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Премьер-министр Эстонии призвала НАТО к холодной войне с Россией (Wirtualna Polska, Польша)

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

WP: премьер Эстонии призвала НАТО к холодной войне с Россией

Премьер Эстонии заявила, что НАТО должна принять стратегию сдерживания России в стиле холодной войны, сообщает WP. По мнению Каи Каллас, у Европы есть пять лет до момента, когда военная мощь России достигнет расцвета, что станет серьезной угрозой для восточного фланга НАТО.

"У Европы есть от трех до пяти лет на подготовку до полного восстановления военного потенциала России, который станет серьезной угрозой для восточного фланга НАТО, включая восточную границу Эстонии", — заявила в интервью британской газете The Times премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Каллас подчеркнула, что эти оценки основаны на анализе эстонской разведки, которая прогнозирует, что восстановление российской армии займет от трех до пяти лет.

"Наша разведка считает, что на это уйдет от трех до пяти лет, но многое зависит от того, удастся ли нам сохранить единство по отношению к Украине", — отметила премьер.

Россия накапливает силы

Каллас также выразила обеспокоенность по поводу стратегии России, которая, по ее словам, стремится накопить ресурсы и силы.

"Россия хочет перерыва, и этот перерыв направлен на накопление ресурсов и сил. Слабость провоцирует агрессоров, слабость провоцирует Россию", — добавила она.

В интервью Каллас призналась, что поддерживать единство НАТО становится все труднее, а в некоторых западных странах отмечаются признаки усталости от конфликта. По ее словам, "возможность возвращения Дональда Трампа на пост президента США ослабляет эффект сдерживания НАТО".

Премьер-министр Эстонии также подчеркнула, что в долгосрочной перспективе НАТО должна принять стратегию сдерживания России в стиле холодной войны с расходами на оборону минимум в 2,5% ВВП в год для западных стран.

Эстония — место потенциального нападения?

Каллас сослалась на данные эстонской разведки. Из них следует, что Москва считает Эстонию одной из наиболее уязвимых частей НАТО и, следовательно, самым вероятным местом потенциального нападения.

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