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Интерфакс-АВН

Пакистан предупредил о последствиях за нанесенные по его территории иранские удары

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Флаг Пакистана
Флаг Пакистана.
Источник изображения: topwar.ru

Дели. 17 января. ИНТЕРФАКС - Власти Пакистана предупредили о возможных негативных последствиях за удары, нанесенных по его территории Ираном.

"Пакистан решительно осуждает ничем не спровоцированное нарушение своего воздушного пространства Ираном и удар, из-за которого погибли двое детей, а три девочки получили ранения", - говорится в сообщении пакистанского МИД.

"Такое нарушение суверенитета Пакистана недопустимо и может привести к серьезным последствиям", - предупреждают во внешнеполитическом ведомстве Пакистана.

Там отметили, что нападение произошло, "несмотря на существование нескольких каналов для коммуникации между властями Пакистана и Ирана".

Во вторник сообщалось, что, по данным Тегерана, иранские военные уничтожили две базы радикальной группировки "Джейш аль-Адль" на территории Пакистана.

По данным иранских СМИ, базы располагались в одном из районов пакистанской провинции Белуджистан на границе с Ираном.

Группировка "Джейш аль-Адль" основана в 2012 году, ее члены - приверженцы исламского течения салафитов. Она действует в основном на юго-востоке Ирана, где проживает много суннитов-белуджей и где существуют проблемы с режимом безопасности на границе с Пакистаном.

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Страны
Иран
Пакистан
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