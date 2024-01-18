Источник сообщил о начале госиспытаний разработанного по заказу Минобороны нового ручного пулемёта

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Новый ручной пулемет, разработанный по заказу Минобороны, выходит на этап государственных испытаний. Об этом сообщил источник в российском ОПК.

Новый ручной пулемет полностью готов и начнет поступать в армию после прохождения государственных испытаний, которые уже начинаются. На данный момент пулемет создан в калибре 5,45 мм для российской армии, но в дальнейшем он будет предложен на экспорт в калибрах НАТО 5,56 и 7,62 мм.

Новый пулемет разработан крупным отечественным производителем вооружения, он полностью готов и сейчас выходит на госиспытания

- приводит ТАСС слова источника.

Несмотря на отсутствие информации о пулемете, предположим, что речь идет о последней разработке концерна "Калашников" - РПЛ-20 (ручной пулемет ленточный), который создается по заказу военных. Прототип пулемета был продемонстрирован на международном форуме "Армия-2020".

РПЛ-20 (ручной пулемет ленточный) создан в рамках развития проекта ручного пулемета РПК-16 с внесением определенных изменений по итогам опытно-войсковой эксплуатации. Подчеркивается, что питание пулемета будет исключительно ленточным, использование магазинов не предусмотрено техзаданием, полученным от Минобороны.

Пулемет создан под патрон 5,45Х39 мм, питание пулемета ленточное, лента также разработана в концерне. Патронная коробка под 100 патронов. Имеется возможность смены ствола, предохранитель двухсторонний, приклад складной с регулируемой щекой. Вес в зависимости от длины ствола: с коротким - 5,2 кг, с длинным - 5,5 кг. Пулемет оснащен планкой Пикатинни для крепления прицелов и других приспособлений. На пулемет устанавливаются все типы оптических и коллиматорных прицелов.