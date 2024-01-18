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Известия.ru

В России начнутся испытания нового пулемета для армии

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

ТАСС: в России пройдут испытания нового пулемета, разработанного для армии

Новый ручной пулемет калибра 5,45 мм полностью готов и выходит на государственные испытания. Об этом 17 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Новый пулемет разработан крупным отечественным производителем вооружения, он полностью готов и сейчас выходит на госиспытания», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что помимо версии в калибре 5,45 мм планируется также создание экспортных версий пулемета под калибры НАТО 7,62 мм и 5,56 мм.

Ранее, 13 декабря, основатель предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал, что первые опытные образцы новой облегченной снайперской и штурмовой винтовки в сменных калибрах 308 win (7,62 × 51 мм), которая сменит LAR-10 «Счетчик», будут представлены в феврале-марте следующего года.

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Страны
Россия
Проекты
NATO
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