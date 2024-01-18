На Украине признали превосходство российских дронов

Экс-замминистра Тука указал на превосходство дронов РФ над дронами ВСУ

В отличие от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские военные массово оснащены ночными беспилотниками. Такое заявление 16 января в интервью YouTube-каналу Newsroom сделал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

Он отметил, что дроны Вооруженных сил (ВС) РФ превосходят украинские. Также Тука добавил, что Москва занимается серийным производством беспилотников с приборами ночного видения и тепловизорами.

В итоге, по его словам, армия России имеет возможность поражать участки украинской территории даже в ночное время суток.

Тука также подчеркнул, что ситуация с беспилотными летательными аппаратами для Украины никак не может считаться позитивной. Он призвал немедленно «что-то делать в этом направлении».

В этот же день сообщалось, что подразделения российской армии на некоторых направлениях в зоне СВО начали проводить ковровые бомбардировки позиций ВСУ при помощи беспилотников-бомбардировщиков «Инферно». В компании-разработчике «Рустехдрон» рассказали, что дрон оснащается девятью слотами для сброса гранат.

Ранее, 14 января, в Минобороны России рассказали, что на танках армии России в зоне проведения СВО на Украине начали использовать новые комплексы подавления FPV-дронов «Сания».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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