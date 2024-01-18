Войти
ТАСС

Источник сообщил, что в России начинаются испытания нового пулемета для армии РФ

182
0
0
Источник изображения: Алексей Коновалов/ ТАСС, архив

Он имеет калибр 5,45 мм

ТАСС, 17 января. Новый ручной пулемет в калибре 5,45 мм, разработанный в интересах российской армии, полностью готов и выходит на государственные испытания. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

"Новый пулемет разработан крупным отечественным производителем вооружения, он полностью готов и сейчас выходит на госиспытания", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что помимо версии в калибре 5,45 мм планируется также создание экспортных версий пулемета под калибры НАТО 7,62 мм и 5,56 мм. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
NATO
Похожие новости
15.06.2021
В НАТО поддержали международное расследование инцидента с самолетом Ryanair
03.09.2020
CNN (США): российский самолет нарушил воздушное пространство НАТО при попытке перехвата американского бомбардировщика В-52
05.08.2019
Польша поддержала выход Соединенных Штатов из ДРСМД
14.07.2017
Рогозин о видеоролике про "лесных братьев": в НАТО окончательно обнаглели
30.05.2016
Автомобили в погонах: какие машины перевозят военных
13.03.2015
Международный рынок вооружений: новые претенденты на лидерство
16.06.2014
Израильский оборонно-промышленный комплекс сформировал крупнейшую за всю историю экспозицию на салоне вооружений "Евросатори-2014"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 03:04
  • 58370
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.01 23:54
  • 31
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 17.01 17:26
  • 1
Кулеба заявил, что ВСУ будут сражаться лопатами при прекращении поставок оружия
  • 17.01 16:51
  • 0
«Хочешь мира, готовься к войне»
  • 17.01 15:48
  • 355
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.01 14:59
  • 3
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 17.01 12:53
  • 1
Илон Маск рассказал о причинах взрыва Starship
  • 17.01 12:36
  • 0
Военные приготовления НАТО в Европе набирают обороты
  • 17.01 12:16
  • 4
В США рассказали о прибытии самых опасных F-16 в Восточную Европу
  • 17.01 06:55
  • 1
Дело техников: в ВМФ начали создавать инженерные части
  • 16.01 17:28
  • 1230
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.01 16:04
  • 0
Литвинизм с русским акцентом
  • 16.01 14:57
  • 0
ВС Франции перевыполнили план по подготовке боевиков ВСУ
  • 16.01 13:16
  • 5
О российских авианосцах в связи с обещанными геополитическими изменениями.
  • 16.01 10:35
  • 2
Еще пять стран выступили против гегемонии США: БРИКС расширился вдвое (Anadolu Ajansı, Турция)