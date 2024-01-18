Макрон планирует посетить Украину в феврале, чтобы обсудить поставки вооружений

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже. 8 февраля 2023 года.

Президент Франции в ходе пресс-конференции также пообещал поддерживать Украину так долго, как это потребуется

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и заявил о намерении согласовать их во время визита в Киев в феврале.

"Вместе с поставками вооружений и соглашениями, которые мы финализируем, я планирую посетить в феврале Украину. Я объявлю о завершении работы над этими текстами, начнутся поставки вооружений, о которых я говорил", - сказал Макрон на пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба Елисейского дворца.

Он уточнил, что Париж готовится поставить киевским властям 40 ракет SCALP и "сотни бомб". В этом контексте он объявил об успехах в промышленности, которые позволят Франции поставлять Украине больше военной продукции, в частности самоходные гаубицы Caesar. Президент отметил, что поставки начинаются "в реальном времени, сразу после их объявления". Также он пообещал продолжать поддержку Киева так долго, как это потребуется, в том числе продолжать обучение украинских солдат.

Соглашение, находящееся в процессе финализации, которое упомянул французский лидер, содержит гарантии безопасности для Украины. Он пообещал, что работа над ним будет завершена в ближайшие недели. Ранее аналогичное соглашение в соответствии с обязательствами, озвученными после саммита НАТО в Вильнюсе, подписал в Киеве премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Европейцам и нам, французам, придется в ближайшие недели и месяцы принять новые решения, в частности, чтобы не допустить победы России", - сказал Макрон. "Дать России победить будет означать, что правила международного порядка, которые мы определили, можно больше не соблюдать. Для наших балтийских, польских и румынских друзей жизнь станет невозможной, я не забываю также о Молдавии и кавказских государствах", - утверждал он.